مولانا مدنی کے بیان پر سیاست گرم، انتہا پسند ہندو لیڈر نے تشویش کا اظہار کیا

جمعیت علمائے ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی کے فرقہ وارانہ بیان پر اب تنازعہ شروع ہو گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ منوج تیواری نے مدنی کو آئینہ دکھاتے ہوئے بھارت کو مسلمانوں کے لیے سب سے محفوظ ملک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے بھارت دنیا کا سب سے محفوظ ملک ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کو مولانا محمود مدنی نے متنازع بیان دیتے ہوئے ملک کے موجودہ حالات کو حساس اور تشویشناک قرار دیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ایک خاص کمیونٹی کو زبردستی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس دوران محمود مدنی نے متنازع بیان دیتے ہوئے کہا کہ ”جب جب ظلم ہوگا، تب تب جہاد ہوگا۔
اس پر ردعمل دیتے ہوئے بی جے پی رکن پارلیمنٹ منوج تیورای نے کہا کہ ”ایسے بیانات دینے والوں کو مجرموں کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت دنیا کا سب سے محفوظ ملک ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جس تھالی میں کھاتے ہیں، اسی میں چھید کرتے ہیں۔ ایسے بیانات دینے والے اپنے ہی کمیونٹی کی شبیہ خراب کرتے ہیں۔
محمود مدنی کے بیان پر وی ایچ پی کے قومی ترجمان ونود بنسل نے بھی ردعمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام بیانات بھارت کی قوم، مذہب، ثقافت، عدالتی نظام، حکمرانی اور انتظامیہ کے لیے ایک سنگین چیلنج ہیں۔ وہ اپنے ہی مسلم کمیونٹی کے نوجوانوں اور مسلموں کو جہاد کے نام پر بھڑکا رہے ہیں۔
ونود بنسل نے کہا کہ ”محمود مدنی کو بتانا چاہیے کہ دہلی دھماکے میں شامل ڈاکٹر عمر پر کون سا ظلم ہوا؟ جتنے بھی دہشت گرد بھارت اور بھارت کے باہر پکڑے گئے ہیں، کیا ان سب کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی؟ محمود مدنی صاف طور پر کہیں کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ محمود مدنی کے خلاف حکومت اور انتظامیہ کو سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی، وی ایچ پی کے قومی ترجمان نے مسلم کمیونٹی کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایسے علماء سے دوری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہی لوگ ایک دن انہیں آر ڈی ایکس باندھ کر دھماکہ کرنے پر مجبور کر دیں گے۔
