یہودی آبادکاروں نے بیت اللحم کے گاؤں میں حملہ کر کے گھروں اور گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا + تصاویر

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے تصدیق کی ہے کہ آبادکاروں نے ایک مکان اور چار گاڑیوں کو نذر آتش کیا اور ایک فلسطینی شہری زخمی ہو گیا۔
عینی شاہدین کے مطابق، پیر کی شام کو سینکڑوں یہودی آبادکاروں نے جنوب مغربی بیت اللحم کے گاؤں الجبعہ میں فلسطینیوں کے گھروں اور گاڑیوں پر حملہ کیا۔ متعدد مکانات میں توڑ پھوڑ کی گئی اور گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔
فلسطینی میڈیا کے مطابق، حملہ آور مسلح تھے اور انہوں نے گاؤں میں داخل ہو کر عمارتوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے ذرائع نے بھی واقعات کی تصدیق کی ہے۔
یہ واقعہ اسرائیلی آبادکاروں اور فلسطینی شہریوں کے درمیان کشیدگی میں تازہ اضافہ ہے۔
