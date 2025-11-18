  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. فلسطین

یہودی آبادکاروں نے بیت اللحم کے گاؤں میں حملہ کر کے گھروں اور گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا + تصاویر

18 نومبر 2025 - 16:41
News ID: 1751767
یہودی آبادکاروں نے بیت اللحم کے گاؤں میں حملہ کر کے گھروں اور گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا + تصاویر

یہودی آبادکاروں نے مغربی کنارے کے گاؤں الجبعہ میں حملہ کر کے فلسطینیوں کے مکانات اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے تصدیق کی ہے کہ آبادکاروں نے ایک مکان اور چار گاڑیوں کو نذر آتش کیا اور ایک فلسطینی شہری زخمی ہو گیا۔

عینی شاہدین کے مطابق، پیر کی شام کو سینکڑوں یہودی آبادکاروں نے جنوب مغربی بیت اللحم کے گاؤں الجبعہ میں فلسطینیوں کے گھروں اور گاڑیوں پر حملہ کیا۔ متعدد مکانات میں توڑ پھوڑ کی گئی اور گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔

فلسطینی میڈیا کے مطابق، حملہ آور مسلح تھے اور انہوں نے گاؤں میں داخل ہو کر عمارتوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے ذرائع نے بھی واقعات کی تصدیق کی ہے۔

یہ واقعہ اسرائیلی آبادکاروں اور فلسطینی شہریوں کے درمیان کشیدگی میں تازہ اضافہ ہے۔

یہودی آبادکاروں نے بیت اللحم کے گاؤں میں حملہ کر کے گھروں اور گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا + تصاویر
یہودی آبادکاروں نے بیت اللحم کے گاؤں میں حملہ کر کے گھروں اور گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا + تصاویر
یہودی آبادکاروں نے بیت اللحم کے گاؤں میں حملہ کر کے گھروں اور گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا + تصاویر
یہودی آبادکاروں نے بیت اللحم کے گاؤں میں حملہ کر کے گھروں اور گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا + تصاویر
یہودی آبادکاروں نے بیت اللحم کے گاؤں میں حملہ کر کے گھروں اور گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا + تصاویر
یہودی آبادکاروں نے بیت اللحم کے گاؤں میں حملہ کر کے گھروں اور گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا + تصاویر

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha