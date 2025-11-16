قرآن وحدت کا مرکز ہے، خیرپور کے امن و اتحاد کے لیے سب نے قابلِ تحسین کردار ادا کیا، علامہ سید اسد اقبال زیدی
اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، دوسری صوبائی محفلِ قرآن کریم سے خطاب کرتے ہوئے خاتم الانبیاء تبلیغی مرکز پاکستان کے بانی و سرپرست اور شیعہ علماء کونسل سندھ کے صوبائی صدر علامہ سید اسد اقبال زیدی نے کمسن شیعہ حافظانِ قرآن، شیعہ و سنی قاریان، علمائے کرام اور تنظیمی ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خیرپور میرس میں امن و امان، اتحاد اور وحدت کے قیام میں سب نے مثالی کردار ادا کیا۔
16 نومبر 2025 - 19:51
News ID: 1751017
آپ کا تبصرہ