اسرائیل میں فوجی خدمات کے خلاف ہزاروں حریدی یہودیوں کے احتجاجی مظاہرے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیل میں ہزاروں حریدی یہودیوں نے فوجی خدمات کی لازمی شرط کے خلاف قدس میں بڑے مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے ہفتہ کی شب احتجاجی مظاہروں کے دوران کنسٹ کے رکن یوآو بن تسور کی گاڑی پر حملہ کیا اور اس کے شیشے توڑ دیے۔ اب تک اس واقعے اور حکومتی ردعمل کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔
حریدی یا ارتدوکس یہودی اپنی مذہبی تعلیمات کو براہِ راست موسیٰ اور تورات سے ماخوذ سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کی کل آبادی میں تقریباً 11 فیصد حریدی ہیں، جو زیادہ تر مکمل ارتدوکس علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔
یہ مظاہرے اسرائیل کے اعلیٰ عدالت کی جانب سے حریدی طلبہ کو فوجی خدمات سے مستثنیٰ کرنے کی پالیسی کے خاتمے کے بعد زور پکڑ گئے ہیں۔ عدالتِ عظمیٰ نے گزشتہ سال حکم دیا کہ کابینہِ نتن یاهو حریدی طلبہ کو فوجی خدمات سے معاف نہیں کر سکتی۔
اس کے بعد سے فوج نے 20 ہزار سے زائد احکامات طلبی جاری کیے لیکن صرف چند سو افراد نے اس کا جواب دیا، اور دو ہزار سے زائد گرفتاریوں میں سے تقریباً کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔
دوسری جانب، اسرائیلی فوج غزہ میں جاری جنگ کے باعث ریزرو فوجیوں کی کمی کا سامنا کر رہی ہے اور فوری طور پر اضافی جوانوں کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی خدمات کی لازمی شرط کے خلاف حریدی احتجاج اور کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔
