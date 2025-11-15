  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. فلسطین

غزہ کے بے گھر افراد سردیوں کی لپیٹ میں، خیمے ناقص سہولیات کا سامنا کر رہے ہیں

15 نومبر 2025 - 18:39
News ID: 1750673
غزہ کے بے گھر افراد سردیوں کی لپیٹ میں، خیمے ناقص سہولیات کا سامنا کر رہے ہیں

غزہ کی پٹی میں ہزاروں بے گھر افراد شدید سردی اور محدود سہولیات کے درمیان زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ امدادی ادارے محدود وسائل کے ساتھ مدد فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، غزہ کی پٹی میں انسانی بحران شدید ہوتا جا رہا ہے، جہاں ہزاروں بے گھر افراد عارضی کیمپوں اور خیموں میں سردیوں کے اثرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق، لوگوں کو بنیادی ضروریات کی شدید کمی کا سامنا ہے، اور وہ ناقص سہولیات کے باوجود زندگی گزارنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔

امدادی ادارے کمبل، ہیٹر اور خوراک فراہم کرنے میں مصروف ہیں، لیکن مقامی افراد ابھی بھی شدید سردی، بھوک اور بیماریوں کے خطرات میں مبتلا ہیں۔ بین الاقوامی برادری نے مقامی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری اقدامات کر کے بے گھر افراد کی زندگیوں کو بچانے کی کوشش کریں، تاکہ سردیوں کی شدت کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔

غزہ کے بے گھر افراد سردیوں کی لپیٹ میں، خیمے ناقص سہولیات کا سامنا کر رہے ہیں
غزہ کے بے گھر افراد سردیوں کی لپیٹ میں، خیمے ناقص سہولیات کا سامنا کر رہے ہیں
غزہ کے بے گھر افراد سردیوں کی لپیٹ میں، خیمے ناقص سہولیات کا سامنا کر رہے ہیں
غزہ کے بے گھر افراد سردیوں کی لپیٹ میں، خیمے ناقص سہولیات کا سامنا کر رہے ہیں
غزہ کے بے گھر افراد سردیوں کی لپیٹ میں، خیمے ناقص سہولیات کا سامنا کر رہے ہیں
غزہ کے بے گھر افراد سردیوں کی لپیٹ میں، خیمے ناقص سہولیات کا سامنا کر رہے ہیں

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha