  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. اسلامی جمہوریہ ایران

ایرانی بحریہ نے آبنائے ہُرمز میں 30 ہزار ٹن پیٹرو کیمیکل لیکر جانیوالے آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا

15 نومبر 2025 - 18:12
News ID: 1750668
ایرانی بحریہ نے آبنائے ہُرمز میں 30 ہزار ٹن پیٹرو کیمیکل لیکر جانیوالے آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا

ایرانی بحریہ نے آبنائے ہُرمز میں 30 ہزار ٹن پیٹرو کیمیکل لے کر جانے والے آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا، ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز نے آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کی تصدیق کردی۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی بحریہ نے آبنائے ہُرمز میں 30 ہزار ٹن پیٹرو کیمیکل لے کر جانے والے آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا، ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز نے آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کی تصدیق کردی۔

ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ آئی آر جی سی نیوی نے بحیرہ عمان میں قانون شکنی کرنے والے آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کی تصدیق کردی ہے۔ 

پاسداران انقلاب گارڈز کا کہنا ہے کہ گزشتہ صبح مارشل جزائر کے پرچم والا کارگو جہاز ضبط کیا، جہاز غیر قانونی طور پر 30 ہزار ٹن پیٹرو کیمیکل لے جا رہا تھا۔

خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ کارگو جہاز اماراتی ریاست عجمان سے سنگاپور جا رہا تھا۔

دوسری جانب امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے آئل ٹینکر ضبط کرنے کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha