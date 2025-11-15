  1. اصلی صفحہ
مغربی کنارے میں مذہبی مقامات پر اسرائیلی آباد کاروں کے حملے قابل مذمت ہیں، اقوام متحدہ

15 نومبر 2025 - 18:15
مآخذ: روزنامہ جنگ
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں مذہبی مقامات پر اسرائیلی آباد کاروں کے حملے قابل مذمت ہیں۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں مذہبی مقامات پر اسرائیلی آباد کاروں کے حملے قابل مذمت ہیں۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غیر قانونی یہودی آباد کاروں کی جانب سے مغربی کنارے میں دیر استیا کے قصبے میں واقع مسجد پر حملے کی مذمت کی ہے۔

سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجیرک نے بتایا ہے کہ انتونیو گوتریس نے مغربی کنارے پر مسجد پر حملے کے علاوہ فلسطینیوں کے گھروں اور املاک پر آبادکاروں کے حملوں کی مذمت کی ہے۔

ترجمان سیکریٹری جنرل کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں ان حملوں سے تشدد کے واقعات میں مزید اضافہ ہوگا۔

اسٹیفن ڈوجیرک نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل قابض قوت ہونے کے باوجود عالمی قوانین کے تحت فلسطینی شہری آبادی کے تحفظ کا ذمہ دار ہے۔

