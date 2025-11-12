​​​​​​​ایران اور روس کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، روسی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی حکومت کی پیشکش پر سید عباس عراقچی، نائب وزیر خارجہ ایران، اور سرگئی لاوروف، وزیر خارجہ روس، کے درمیان ایک اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔
روس کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق، دونوں وزرائے خارجہ نے دوطرفہ اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے افغانستان اور پاکستان کی سرحدی علاقے میں قطر اور ترکی کے درمیان ثالثی سے حاصل ہونے والے آتش بس اور مسلح تصادم بند کرنے کے معاہدے کا خیرمقدم کیا۔
عراقچی اور لاوروف نے دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی اور سفارتی ذرائع کے ذریعے اختلافات حل کرنے اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
مزید برآں، وزرائے خارجہ نے مشرقی وسطیٰ کی صورتحال، خاص طور پر فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کے حل کے اقدامات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس پر غور و فکر کے حوالے سے بات چیت کی۔
بیان میں کہا گیا کہ عراقچی اور لاوروف نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے گورنرز کونسل اجلاس کے موقع پر فرانس، برطانیہ اور جرمنی کی ایران مخالف کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
اس گفتگو میں دونوں وزرائے خارجہ نے ایران اور روس کے درمیان جامع اسٹریٹجک معاہدے کی مکمل اور بلا شرط تعمیل پر بھی دوبارہ زور دیا، جو ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۵ سے نافذ العمل ہے۔
