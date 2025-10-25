آرمی چیف کی مصری صدر سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا|| آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کی مصری صدر سے ملاقات قاہرہ کے اتحادیہ صدارتی محل میں ہوئی، ملاقات میں پاک مصر دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا، پاک مصر طویل المدتی دوستی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانےکے عزم کا اعادہ کیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مصری قیادت کےکردار کو سراہا۔ مصری صدر نے عالمی اور امت مسلمہ کے اہم معاملات میں پاکستان کے مثبت اور فعال کردار کی تعریف کی۔
آئی ایس پی آر کا کہنا ہےکہ ملاقات میں فریقین نے باہمی اسٹریٹجک مفادات پر مبنی قریبی رابطوں اور عوامی سطح پر تعلقات کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں پاکستان اور مصر کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق ہوا۔ سماجی و معاشی تعاون، ٹیکنالوجی اور سکیورٹی کے شعبوں میں دو طرفہ اشتراک عمل کو بڑھانے پر اتفاق ہوا۔
