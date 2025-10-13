غزہ میں ٹرمپ کا امن منصوبہ روس اور یوکرین جنگ کے خاتمے کی امید ہے:زیلنسکی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں تجویز کردہ جنگ بندی کا منصوبہ، روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امید کی ایک نئی کرن ثابت ہو سکتا ہے۔
امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں زلنسکی نے کہا کہ غزہ کے لیے تجویز کردہ منصوبہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور ہم پرامید ہیں کہ امریکی صدر ولادیمیر پوتن پر اسی طرح کے یا اس سے بھی مؤثر دباؤ ڈال کر یوکرین میں جنگ روکنے کی کوشش کریں گے۔
انہوں نے روس کے خلاف ثانوی پابندیوں (Secondary Sanctions) کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ پابندیاں روس پر دباؤ بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ان کے نفاذ کا انحصار امریکی صدر کی سیاسی مرضی پر ہے۔
زلنسکی نے دعویٰ کیا کہ یورپ نے روسی توانائی پر اپنا انحصار نمایاں طور پر کم کر دیا ہے اور کہا کہ جنگ کے دوران یورپ نے روس کے ساتھ اپنے توانائی کے معاہدوں میں 80 فیصد تک کمی کی ہے — لیکن یہ کافی نہیں ہے۔
یوکرینی صدر کے مطابق، امریکہ اور یوکرین اس وقت امریکی ساختہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹاما ہاک کروز میزائل کی فراہمی پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا اگر ہمیں یہ میزائل دیے جاتے ہیں تو ہم انہیں صرف عسکری اہداف پر استعمال کریں گے۔ ہم نے کبھی روس کے شہری علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا، حتیٰ کہ جب ہمیں شدید نقصان کا سامنا ہوا۔
دوسری جانب، روس نے یوکرین پر الزام لگایا ہے کہ وہ مغربی ہتھیاروں کے ذریعے شہری اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔
روسی صدر ولادیمیر پوتن نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے یوکرین کو طویل فاصلے کے میزائل فراہم کیے، تو یہ دونوں ممالک کے تعلقات کو بری طرح متاثر کرے گا اور کشیدگی کی ایک نئی سطح کو جنم دے گا۔
