شمالی سوڈان کے شہر ام درمان میں شدید دھماکے + ویڈیو

اسی طرح کے حملے کل شمالی سوڈان کے 'الدبہ' کے علاقے میں ہوئے جن میں متعدد افراد جان بحق اور زخمی ہوئے۔
اس علاقے میں انجینئرنگ کی فیکلٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور ڈرون حملے خرطوم کے مشرق میں واقع عد بابکر کے علاقے میں کئے گئے، جن میں متعدد شہری جان بحق ہوئے۔
اسی دوران، سوڈانی فوج نے جنوبی دارفور کے مرکز نیالا میں ریپڈ سپورٹ فورسز کے متعدد ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کرنے اور شمالی دارفور کے مرکز الفشر شہر پر ان فورسز کے بڑے پیمانے پر حملے کو پسپا کرنے کا اعلان کیا۔
