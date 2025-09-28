 ایران کے معاملے میں امریکہ اور مغرب کی بہانہ تراشیاں کسی نتیجے تک نہیں پہنچے گی:سابق سفیر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، پاکستان کی سابق سفیر برائے چین اور یورپی یونین نغمانہ ہاشمی نے کہا ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف امریکہ اور مغرب کی سیاسی چالیں اور دباؤ ناکام ثابت ہوں گے اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے۔
میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایران کو اپنی اقتصادی ترقی اور پرامن ایٹمی توانائی کے استعمال کا مکمل حق حاصل ہے، لیکن یورپی ممالک امریکی دباؤ میں اپنی آزادی کھو چکے ہیں۔
انہوں نے یاد دلایا کہ 2015 کا ایٹمی معاہدہ اس بنیاد پر تھا کہ ایران تعاون کرے اور اس کے بدلے میں عالمی پابندیاں معطل رہیں، تاہم امریکہ یکطرفہ طور پر معاہدے سے نکل گیا جبکہ عالمی ایٹمی ایجنسی بارہا تصدیق کر چکی ہے کہ ایران نے کوئی فوجی مقصد نہیں اپنایا۔
نغمانہ ہاشمی نے زور دیا کہ ایران جیسے مہذب ملک کو دباؤ یا دھمکیوں سے جھکایا نہیں جا سکتا، اس لیے واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ ان کے مطابق، امریکہ اپنے مفادات خصوصاً اسرائیل کے تحفظ کے لیے ایران کو دشمن بنا کر پیش کر رہا ہے، کیونکہ ایک مضبوط اور خوشحال ایران خطے سمیت پاکستان کے بھی مفاد میں ہے۔
انہوں نے کہا کہ مغربی طاقتیں ایران کے مسئلے پر بہانہ تراشی جاری رکھیں گی لیکن ان کا رویہ بے نتیجہ رہے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یورپ کی پالیسی امریکہ کے ساتھ تضادات کا شکار ہے، چاہے وہ یوکرین اور غزہ کی جنگ ہو یا ایران، چین اور روس سے متعلق موقف۔
پاکستانی سابق سفیر نے تجویز دی کہ جب براہِ راست مذاکرات ممکن نہ ہوں، تو دیگر مؤثر ممالک کے ذریعے پس پردہ سفارتکاری اور ثالثی کے راستے اپنائے جائیں تاکہ مسئلے کا منصفانہ حل نکالا جا سکے۔
یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب سلامتی کونسل میں روس اور چین کی جانب سے پیش کردہ قرارداد جس کا مقصد ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کی بحالی کو روکنا تھا امریکہ اور یورپی مخالفت کے باعث منظور نہ ہو سکی۔ نتیجتاً 2015 کے بعد اٹھائی گئی پابندیوں کے دوبارہ لاگو ہونے کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے، حالانکہ ایران مسلسل اپنی ذمہ داریوں پر کاربند رہنے کا اعلان کر چکا ہے اور موجودہ بحران کی وجہ امریکہ کا یکطرفہ انخلا اور یورپ کی بدعہدی ہے۔
