علامہ مقصود علی ڈومکی: شہید سید حسن نصراللہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیرو تھے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے مرکزی رہنما علامہ مقصود علی ڈومکی نے جیکب آباد کی مسجد نبوی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے شہداء کا خون انسانیت کے ضمیر کو جگا رہا ہے اور دنیا بھر کے لوگ امریکہ اور اسرائیل جیسے ظالموں کے تسلط کو مسترد کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا: "ہر روز عالمی سطح پر ظالموں جیسے ہمارے وقت کے فرعون اور یزید کے خلاف عوامی ردِ عمل بڑھ رہا ہے۔ یورپ میں لاکھوں لوگ غزہ کے حق میں سڑکوں پر نکل رہے ہیں، جو ظلم اور ناانصافی کو مسترد کرنے کی واضح علامت ہے۔"
ڈومکی نے مزید کہا کہ ظالم قوتوں کے خلاف جدوجہد میں جان دینے والے صالح شخصیات کی شہادت کی دنیا بھر میں عزت کی جاتی ہے۔ انہوں نے اس عالمی بیداری کو وعدہ کردہ دورِ عدل کا پیش خیمہ قرار دیا، جو قرآن، انجیل، زبور اور تورات میں پیش گوئی کی گئی ہے۔
انہوں نے پاکستان میں "جہادِ تبیین" کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام مسلمانوں کو علم، عقل اور حق کے ساتھ ظالموں کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے۔
شہید سید حسن نصراللہ کے والد کی پہلی برسی کے موقع پر، علامہ ڈومکی نے شہید کی جدوجہد کے عزم کو دہرایا اور کہا: "شہید سید نصراللہ نہ صرف لبنان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہیرو تھے، اور ان کی برسی احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ ہم ان کی جدوجہد کو جاری رکھنے کا عہد دوبارہ کریں گے۔"
آپ کا تبصرہ