  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. اسلامی جمہوریہ ایران

ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی نیویارک روانگی سے قبل رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات

23 ستمبر 2025 - 16:34
News ID: 1730354
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی نیویارک روانگی سے قبل رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات

روانگی سے قبل ایرانی صدر اور رہبر انقلاب اسلامی نے ملاقات کی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک روانگی سے قبل صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے  رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای سے ملاقات کی۔

 صدر ڈاکٹر پزشکیان نے اس ملاقات میں اپنے نیویارک کے دورے کے پروگراموں کی تفصیلات پیش کیں اور رہبر انقلاب اسلامی کو سفارتی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔

  رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای نے  صدر کی کامیابی کے لیے دعا کی اور دورہ نیویارک کے حوالے سے چند اہم نکات اور سفارشات کو بیان کیا۔ 

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha