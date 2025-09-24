جنوبی ایشیا میں بھارت کے چیلنجز، پڑوسی ممالک میں سیاسی بحران کی گونج

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق،بھارت کے پڑوسی ممالک بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال میں حالیہ سیاسی اور معاشی بحرانوں نے بھارت کو جنوبی ایشیا میں بڑھتے ہوئے چیلنجز کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور خطے میں تناؤ کے درمیان بھارت کی خارجہ پالیسی شدید آزمائش میں ہے۔
نیپال میں شدید احتجاج اور وزیراعظم کے استعفے نے بھارت کے لیے تشویش کی ایک نئی لہر پیدا کی ہے، خاص طور پر جب چند ہفتے پہلے بھارت نے نیپال کے وزیراعظم کو رسمی دورے کی دعوت دی تھی تاکہ دوطرفہ تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے۔
اسی طرح، بنگلہ دیش میں گزشتہ سال حکومت کے خلاف احتجاج نے وزیراعظم شیخ حسینہ کی حکومت کو کمزور کر دیا، جبکہ سری لنکا میں اقتصادی بحران نے صدر کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔
یہ سیاسی غیر استحکام بھارت کی عالمی طاقت بننے کی کوششوں کو متاثر کر رہا ہے کیونکہ بھارت اپنے پڑوسی ممالک میں دخل اندازی اور دباؤ کی پالیسی کی وجہ سے تنقید کی زد میں ہے۔ نیپال اور دیگر ممالک بھارت کی امداد پر منحصر ہیں مگر ساتھ ہی دہلی کی مداخلت پر ناراض بھی ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پڑوسی ممالک میں طاقت کے خلا یا قیادت کی کمی بھارت کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور چین کو اس خطے میں مزید بڑھنے کا موقع دے سکتی ہے۔ چین نے ہمالیہ سے لے کر بحر ہند تک بھارت کے روایتی اثر و رسوخ کے دائرہ کار میں تیزی سے قدم جما لیے ہیں۔
بھارت کے لیے جنوبی ایشیا کی سیاست میں پیچیدگیاں بڑھ گئی ہیں، جہاں پاکستان ایک دشمن ملک ہے، بنگلہ دیش ہجرت اور دیگر مسائل کی وجہ سے متنازع ہے، اور سری لنکا نے چین کو اپنے بندرگاہوں کی مالی معاونت دی ہے جو بھارت کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔
اسی دوران مالدیپ کے صدر محمد موئیسو نے اپنی انتخابی مہم میں بھارت کے خلاف نعرے لگائے، لیکن حالیہ دورے اور مالی امداد کے معاہدے نے دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے کی راہ ہموار کی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت ابھی بھی جنوبی ایشیا میں سبقت رکھتا ہے، لیکن سیاسی، معاشی اور سماجی کشیدگیوں کے باعث خطہ ایک ایسا بارود کا ڈھیر ہے جہاں کسی بھی وقت حالات خراب ہو سکتے ہیں۔
یہ صورت حال بھارت کے لیے اس کی 'اولیت پڑوسیوں کی' کی پالیسی کو نافذ کرنے اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے میں بڑا چیلنج ثابت ہو رہی ہے۔
