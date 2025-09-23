سربراہ مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا امریکہ کے بگرام ایئربیس دوبارہ حاصل کرنے کے منصوبے پر سخت انتباہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے امریکی صدر کے بیان پر شدید ردعمل ظاہر کیا جس میں کہا گیا کہ امریکہ افغانستان میں بگرام ایئربیس دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ اقدام افغانستان کی خودمختاری کے خلاف ہے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے خطرہ پیدا کرے گا۔ پاکستان کے مفادات بھی اس سے متاثر ہوں گے اور یہ پورے خطے میں نئی کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے۔
راجہ ناصر جعفری نے افغان طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکی درخواست کو سختی سے رد کریں۔ ان کے بقول بگرام ایئربیس کی واپسی غیر ملکی تسلط اور نئے تنازعات کو جنم دے سکتی ہے اور خاص طور پر پاکستان، ایران اور چین کی قومی اور اقتصادی سلامتی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزارتِ خارجہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ امریکی اقدام کی کھل کر مذمت کرے اور ملکی مفاد اور خطے کے استحکام کے لیے واضح موقف اپنائے۔
