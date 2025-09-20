تاریخ ساز کامیابی: ایران دوہرا عالمی ریسلنگ چیمپئن

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || ایسے حال میں کہ گریکو رومن ورلڈ چیمپئن شپ کا تیسرا دن جاری ہے، ایران کی قومی ٹیم نے مقابلہ ختم ہونے سے ایک دن قبل چیمپئن شپ جیت لی۔
ایرانی قومی ٹیم نے اس سے قبل کی رات کو دو طلائی تمغے ایک چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔ آج رات محمد ہادی ساروی بھی فائنل میچ کھیلنے کے لئے میدان میں اتریں گے اور دانیال سہرابی درجہ بندی میں مقابلہ کریں گے۔
آخری تین ویٹ کیٹیگریز کا مقابلہ آج سہ پہر کروشیا میں شروع ہؤا اور کل ختم ہو جائے گا لیکن 63 کلوگرام وزن کے زمرے میں جارجیائی پہلوان کی شکست اور اس ملک کے ساتھ ایران کے بڑے فرق کے بعد چیمپئن شپ کا ٹائٹل ایران کو مل گیا۔
ہفتے کے مقابلے شروع ہونے سے پہلے ایران 80 پوائنٹس کے ساتھ برتری پر تھا اور دوسرے نمبر پر موجود جارجیا سے 35 پوائنٹس آگے تھا۔
فری اسٹائل ریسلنگ میں بھی ایران مقابلہ ختم ہونے سے پہلے ہی چیمپئن شپ جیت لی تھی۔ فری اسٹائل میں امیرحسین زارع اور رحمان عموزاد نے سونے، احمد جوان اور امیرعلی آذرپیرا نے چاندی کا تمغہ جیتا اور کامران قاسم پور، محمد نخودی اور امیرحسین فیروز پور نے کانسی کا تمغہ جیتا۔
یہ پہلا موقع ہے کہ ایران ایک ہی وقت میں فری اسٹائل اور گریکو رومن کشتی دونوں میں عالم چیمپئن بن گیا ہے۔
کلیدی کارنامے:
• گیریگ کشتی ٹیم نے عالمی چیمپئن شپ میں دو گولڈ میڈل (امین میرزازاده 130 کلو اور غلامرضا فرخی 82 کلو) اور ایک سلور میڈل (پیام احمدی 55 کلو) حاصل کرکے مقابلے ختم ہونے سے ایک دن پہلے ہی چیمپئن شپ کا فیصلہ کر لیا۔
• آزاد کشتی ٹیم نے 2 گولڈ (امیرحسین زارع، رحمان عموزاد)، 2 سلور (احمد جوان، امیرعلی آذرپیرا) اور 3 برانز میڈل (کامران قاسم پور، محمد نخودی، امیرحسین فیروزپور) جیت کر چھٹی بار عالمی چیمپئن شپ حاصل کی ۔
تاریخی تناظر:
• گیریگ کشتی کی یہ دوسری عالمی چیمپئن شپ ہے (پہلی بار 2014 میں جیتی تھی) ۔
• آزاد کشتی ٹیم نے 12 سال بعد دوبارہ یہ اعزاز حاصل کیا، جس سے پہلے 2013 میں چیمپئن بنی تھی ۔
• ایران نے 1961, 1965, 1998, 2002, 2013 اور اب 2025 میں آزاد کشتی کی عالمی چیمپئن شپ جتی ہے۔
میدان میں برتری:
• گیریگ کشتی میں ایران نے 80 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل میں سرفہرست رہتے ہوئے دوسرے نمبر پر موجود جارجیا کو 35 پوائنٹس سے پیچھے چھوڑا۔
• دونوں ٹیموں کی نوجوان اور پرجوش ترکیب نے ثابت کیا کہ ایران کشتی کی دنیا میں ایک طاقتور نام ہے۔
پہچان اور اعزاز:
• ایران کے صدر، عدلیہ کے سربراہ، پارلیمان کے اسپیکر اور دیگر عہدیداروں نے کھلاڑیوں اور کوچز کو مبارکباد دی ہے۔
• یہ کامیابی نہ صرف میڈل کی تعداد بلکہ پہلوانی اور قومی غیرت کی عکاسی کرتی ہے۔
اس تاریخی لمحے نے نہ صرف ایران بلکہ پوری کشتی دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے، جو آنے والی نسل کے لیے ایک متاثر کن مثال ہے۔
