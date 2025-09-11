عراقی رہنما سید عمار حکیم: اسرائیلی تجاوزات کے خلاف خاموش رہنا جائز نہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سید عمار حکیم نے بغداد میں میلاد نبی ﷺ کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے عرب و اسلامی ممالک پر حملوں اور فلسطین، شام، لبنان، یمن، ایران اور قطر میں عوام پر روزانہ ہونے والے مظالم کی سخت مذمت کی۔
انہوں نے کہا کہ یہ وقت وحدت اور تعاون کا ہے اور عراق کو ایک متحد اور مضبوط ملک بنانے کے لیے ہر شہری کو اپنے کردار کا شعور ہونا چاہیے۔ حکیم نے عراقی عوام کے لیے اعلان کیا کہ "خاموشی جرم کے خلاف کھڑے ہونے کے مترادف ہے، اور عراق مظلومین اور رنجیدہ عوام کے ساتھ ہے۔"
عراقی رہنما نے "طرح نبوی عراق" کے منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ منصوبہ عدل، خدمت، اتحاد اور انسانی قدر و منزلت کو فروغ دینے پر مبنی ہے، تاکہ عراق مشرق و مغرب کے درمیان ایک جامع اور مثبت کردار ادا کرے۔
انہوں نے انتخابات کے حوالے سے کہا کہ ہر سیاسی جماعت اپنے حامیوں کو رہنمائی دے سکتی ہے، لیکن یہ قومی اتحاد اور یکجہتی کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔ حکیم نے ایک بار پھر زور دیا کہ قومی یکجہتی اور اتحاد عراق کا سب سے اہم اصول ہے اور کسی کو بھی اسے پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
آخر میں حکیم نے انتخابات میں بھرپور اور باشعور شرکت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اصلاحات اور شفاف حکمرانی کے ذریعے عوام کا اعتماد بڑھانا ضروری ہے اور عراق کو عالمی سطح پر مثبت اور شرافتمندانہ ملک کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔
