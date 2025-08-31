اسرائیل نے 7 اکتوبر سے 900 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی

اسرائیلی فوج نے بتایا کہ 34 سالہ سارجنٹ فرسٹ کلاس آریل لوبلینر، "فوجی یونٹ" 36 رکن، ہفتہ کے روز جنوبی غزہ میں ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہو گئے۔
اس ہلاکت کے بعد اسرائیل کی فوج کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد 900 تک پہنچ گئی ہے۔
لوبلینر کی ہلاکت سے ایک دن قبل بھی غزہ شہر کے مشرقی علاقوں میں کئی سیکیورٹی واقعات پیش آئے، جن میں کچھ فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔
اسرائیلی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تفصیل کچھ یوں ہے:
-
329 فوجی، 7 اکتوبر کو
-
456 فوجی، غزہ میں زمینی آپریشنز کے دوران
-
50 فوجی، لبنان میں حملوں میں
-
34 فوجی، حزب اللہ کے حملوں میں
-
16 فوجی، مغربی کنارے میں جھڑپوں میں
-
2 فوجی، عراقی ملیشیا کے ڈرون حملوں میں
-
1 فوجی، ایرانی میزائل حملے میں
-
12 فوجی، دیگر واقعات میں
اس دوران اسرائیل کے حملوں میں غزہ میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک تقریباً 63,000 فلسطینی شہید اور 159,000 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچے ہیں۔
علاوہ ازیں، 10,000 سے زائد فلسطینی گم ہیں، اور قحط و غذائی قلت کی وجہ سے 322 فلسطینی، جن میں 121 بچے شامل ہیں، جان کی بازی ہار گئے ہیں۔
آپ کا تبصرہ