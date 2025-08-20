غزہ: مزاحمت کاروں کی چھاپہ مار کارروائی اور خودکش دھماکہ، کیئے اسرائیلی فوجی واصل جہنم

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے خان یونس کے جنوب مشرقی علاقے میں اسرائیلی فوج پر بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔
الجزیرہ کے مطابق القسام بریگیڈز کا کہنا ہے کہ اس کے مزاحمت کاروں نے ایک نئی قائم شدہ اسرائیلی فوجی پوزیشن پر چھاپہ مار کارروائی کی، جس میں قابض فوجیوں کو قریب سے ہلکے ہتھیاروں اور دستی بموں سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایک اسنائپر نے اسرائیلی مرکاوا ٹینک کے کمانڈر کو ہلاک کیا۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی مدد کے لیے آنے والے دستے پر ایک مزاحمت کار نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں متعدد فوجی ہلاک و زخمی ہوئے۔ القسام بریگیڈز کے مطابق کارروائی میں مارٹر گولے، اینٹی ٹینک شیلز اور دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا اور کئی گھنٹوں تک جھڑپ جاری رہی، جس کے بعد مزاحمت کار بحفاظت واپس لوٹ گئے۔ تاہم ہلاک یا زخمی ہونے والے فوجیوں کی صحیح تعداد ظاہر نہیں کی گئی۔
