مسجد کا تقدس پامال

پنجاب پولیس کا شیعہ مسلمانوں کی مسجد پر دھاوا اور عزاداران کو اربعین واک سے باز رہنے کی دھمکی۔

13 اگست 2025 - 17:07
News ID: 1716626
پنجاب پولیس کے اہلکار اپنے افسر کے ہمراہ ملتان کی ایک شیعہ مسجد میں داخل ہوئے اور عزادارانِ امام حسینؑ کو اربعین واک منعقد کرنے سے روک دیا۔

 اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ملتان میں آج نماز کے دوران پنجاب پولیس کے سربراہ اور چند اہلکار شیعہ مسجد میں داخل ہوئے اور عزادارانِ امام حسینؑ کو اربعین واک نہ کرنے کی دھمکی دی، ساتھ ہی خبردار کیا کہ حکم نہ ماننے والوں کو سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔

یہ اقدام نمازیوں، خصوصاً جوانانِ حسینی کے شدید ردِعمل کا باعث بنا، جنہوں نے پولیس کو مسجد سے نکال دیا اور واضح کیا کہ عزاداری سیدالشہداءؑ ان کا قانونی و شرعی حق ہے، جو پاکستان کے آئین کے تحت محفوظ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ حکومت کو سہولت فراہم کرنی چاہیے، رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔

نمازیوں نے پولیس سربراہ کو گھیر کر ان دباؤ اور دھمکیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور عزم ظاہر کیا کہ اربعین واک بھرپور انداز میں ہوگی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ اقدامات جاری رہے تو ملتِ جعفریہ بڑے پیمانے پر احتجاج کرے گی اور اس کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔

