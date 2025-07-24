غزہ نسل کشی: برازیل کا اسرائیل کے خلاف عالمی مقدمے میں جنوبی افریقہ کا ساتھ دینے کا اعلان

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا | غیرملکی میڈیا کے مطابق برازیل کے صدر لوئیز اناسیو لولا ڈا سلوا طویل عرصے سے غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کے سخت ناقد رہے ہیں۔ ان کا موقف فلسطینی عوام کے حق میں اور اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف رہا ہے۔
برازیل نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف غزہ میں کی جانے والی نسل کشی کے مقدمے میں فریق بنتے ہوئے جنوبی افریقہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ برازیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے بتایا گیا کہ آئی سی جے میں اسرائیلی اقدامات کے خلاف باضابطہ حصہ بننے کی درخواست آخری مراحل میں ہے۔
بتاتے چلیں کہ جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں 2023ء سے مقدمہ دائر کیا گیا تھا جس میں اسرائیل پر 1948ء عالمی کنوینشن برائے نسل کشی کی خلاف ورزی کرنے کا الزام ہے۔
جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے میں بتایا گیا کہ اسرائیل نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا بہانہ بنا کر شہریوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسکولوں، اسپتالوں اور عوامی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا۔
اسرائیل کے خلاف اس مقدمے میں ترکیہ، اسپین اور کولمبیا سمیت دیگر ممالک نے بھی شامل ہونے کی کوشش کی ہے۔
عالمی عدالت نے جنوبی افریقی کی مدعیت میں مقدمے کے نتیجے میں نیتن یاہو تمام صہیونی حکام کو قابل قرار دیا اور ان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔
