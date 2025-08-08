تصویری خبر | ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کا نیا موسم شروع ہؤا ہے، صدر پزشکیان

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || صدر اسلامی جمہوریہ ایران، ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دورہ پاکستان کے بعد ٹویٹ پیغام میں لکھا: "میں نے دوست اور برادر ملک پاکستان کا اپنا پہلا دورہ اس ملک کے اعلیٰ عہدیداروں کے پرتپاک استقبال کے ساتھ، مکمل کیا۔ میں محترم صدر جناب آصف علی زرداری، اپنے گراں قدر بھائی شہباز شریف، اور پاکستان کے دیگر سیاسی و فوجی حکام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کا ایک نیا موسم شروع ہو چکا ہے۔"
9 اگست 2025 - 01:37
News ID: 1715485
