ایران کے ساتھ جنگ کے اثرات؛ امریکی معیشت میں 23 ہزار ملازمتیں ختم

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی محکمہ محنت کے بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس نے اعلان کیا ہے کہ جولائی میں امریکہ میں 23 ہزار غیر زرعی ملازمتیں ختم ہوئیں، جبکہ جون میں بھی 20 ہزار ملازمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔
ملازمتوں میں یہ کمی ایسے وقت میں ہوئی جب توقع کی جا رہی تھی کہ گزشتہ ماہ امریکی معیشت میں تقریباً 80 ہزار نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ توقعات اور حقیقی اعداد و شمار میں اس بڑے فرق نے امریکی روزگار کی منڈی کی صورتحال پر تشویش بڑھا دی ہے۔
رپورٹ کے مطابق جولائی میں امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 4.1 فیصد رہی، جو جون کی 4.2 فیصد شرح کے مقابلے میں معمولی کمی ہے۔ بے روزگار افراد کی تعداد بھی جون کے تقریباً 70 لاکھ 90 ہزار سے کم ہو کر جولائی میں تقریباً 69 لاکھ رہ گئی۔
امریکی محکمہ محنت نے واضح کیا کہ ملازمتوں اور بے روزگاری کے اعداد و شمار دو مختلف سروے کی بنیاد پر مرتب کیے جاتے ہیں؛ ایک میں کاروباری اداروں میں روزگار کی صورتحال جبکہ دوسرے میں گھرانوں کی سطح پر ملازمت اور بے روزگاری کا جائزہ لیا جاتا ہے، اسی لیے دونوں کے نتائج میں ماہانہ بنیاد پر فرق ہو سکتا ہے۔
یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران کے خلاف امریکی جنگ کے اثرات مختلف معیشتوں، بالخصوص امریکی معیشت، پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔
سپلائی چین میں رکاوٹوں کے باعث کمپنیوں کے کاروباری اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں بعض اداروں نے اخراجات کم کرنے کے لیے افرادی قوت میں کمی کی ہے۔
اس کے علاوہ تجارتی محصولات میں اضافے اور تجارتی جنگ کے اثرات نے بھی امریکی اقتصادی سرگرمیوں اور روزگار کی منڈی پر مزید دباؤ ڈالا ہے۔
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