آتلانٹک: ٹرمپ ایران جنگ کی حقیقت چھپا رہے ہیں، امریکہ کو شکست تسلیم کرنا ہوگی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی جریدے آتلانٹک نے ایک رپورٹ میں ایک سابق اعلیٰ امریکی فوجی کمانڈر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اندرونی اتفاقِ رائے، اتحادیوں کی مکمل حمایت اور واضح اہداف کے بغیر ایران کے خلاف جنگ شروع کی، اور اب وہ ایسی صورتحال میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ موجود نہیں۔
رپورٹ میں سابق امریکی فوجی عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جب تک امریکی حکومت شکست تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی، اس وقت تک جنگ کے جاری رہنے کا امکان موجود ہے۔
آتلانٹک نے دعویٰ کیا کہ امریکی حکومت "جنگ" کے لفظ کے استعمال سے گریز کر رہی ہے اور ایران کے ساتھ جاری تنازع کی اصل صورتحال کو عوام سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، ایران کے خلاف امریکی فضائی حملے جاری رہنے کے باوجود واشنگٹن نے اب تک ان کارروائیوں کے مقاصد، حکمت عملی اور اخراجات کے بارے میں واضح معلومات فراہم نہیں کیں، جبکہ امریکی کانگریس کے ارکان کو بھی اس تنازع کے نئے مرحلے پر کوئی خفیہ بریفنگ نہیں دی گئی۔
امریکی جریدے نے مزید دعویٰ کیا کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں میں اضافے اور تنازع کے پھیلاؤ کے باعث صورتحال مزید پیچیدہ ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کی جانب سے امریکی مفادات اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی نے جنگ کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔
آتلانٹک نے اپنی رپورٹ کے آخر میں نتیجہ اخذ کیا کہ وائٹ ہاؤس کے دعوؤں کے برعکس صورتحال کے شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونے کے بجائے مزید پھیل رہی ہے اور امریکہ کے لیے ایک طویل، تھکا دینے والی اور مہنگی جنگ میں تبدیل ہو رہی ہے۔
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