یمنی مسلح افواج کا سعودی عرب کے خلاف بحری محاصرہ نافذ کرنے کا اعلان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمنی مسلح افواج نے ایک بیان میں سعودی عرب کے خلاف بحری آمد و رفت پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام "محاصرے کے بدلے محاصرہ" کی حکمت عملی کے تحت اٹھایا گیا ہے اور بیان جاری ہونے کے ساتھ ہی اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ یمن کے خلاف جاری محاصرے کے جواب میں کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے یمن نے اپنے حقِ دفاع اور جوابی اقدامات میں مزید شدت اختیار کرنے کے حق پر زور دیا ہے۔
یمنی مسلح افواج نے اپنی مکمل جنگی تیاری کا اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر سعودی عرب کی جانب سے کسی بھی قسم کی اشتعال انگیز کارروائی کی گئی تو اس کا فیصلہ کن اور ہمہ گیر جواب دیا جائے گا۔
بیان میں یمنی عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ ملک گیر عوامی بسیج کا سلسلہ جاری رکھیں، ہر ممکن صورتحال کے لیے اپنی تیاری برقرار رکھیں اور رضاکار فورسز کو محاذوں پر بھیجیں۔
یمنی مسلح افواج نے "انتباہ اور عوامی بسیج" کے عنوان سے منعقد ہونے والی عوامی ریلیوں میں وسیع شرکت پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ یمن پر عائد محاصرہ ختم کرانے اور ملک کے حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد ہر قیمت پر جاری رکھی جائے گی۔
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