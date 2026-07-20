امریکا، ایران جنگ میں جانی نقصانات چھپا رہا ہے:نیویارک ٹائمز

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی وزارتِ دفاع (پینٹاگون) ایران کے ساتھ جاری جنگ کے دوران ہونے والے جانی اور عسکری نقصانات کی مکمل تفصیلات عوام سے پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔
رپورٹ کے مطابق، اردن میں گزشتہ جمعے ہونے والے حملے سے پہلے بھی ایران نے وہاں موجود امریکی فوجی تنصیبات پر متعدد حملے کیے تھے، جن کے نتیجے میں کئی امریکی فوجی زخمی ہوئے اور فوجی ہیلی کاپٹروں کو بھی نقصان پہنچا۔ تاہم ان واقعات کی تفصیلات اور زخمیوں کی تعداد پینٹاگون نے باضابطہ طور پر ظاہر نہیں کی۔
امریکی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ بعض معلومات کو آپریشنل سکیورٹی کے پیشِ نظر خفیہ رکھا جاتا ہے، تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ جنگ سے متعلق اہم حقائق چھپانا عوام کو درست معلومات سے محروم رکھنے کے مترادف ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی مرکزی کمان (سینٹکام) نے حالیہ بیانات میں ایران کے خلاف اپنی کارروائیوں کا ذکر تو کیا، لیکن اردن اور دیگر مقامات پر امریکی اڈوں پر ہونے والے ایرانی حملوں کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔
نیویارک ٹائمز کے مطابق، جنگ کے آغاز کے بعد سے پینٹاگون نے اپنی فوجی حکمتِ عملی، ہتھیاروں کے استعمال اور نقصانات سے متعلق معلومات کو محدود کر دیا ہے، جبکہ کئی ماہ سے اس موضوع پر کوئی تفصیلی پریس بریفنگ بھی نہیں دی گئی۔
اخبار کے مطابق، ٹرمپ انتظامیہ نے جنگ کے دوران امریکی اسلحے کے استعمال، اس کے ذخائر میں کمی اور ایران کی فوجی صلاحیتوں سے متعلق تفصیلات بھی عوامی سطح پر جاری کرنے سے گریز کیا ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اگرچہ امریکی حکام نے دو فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سرکاری طور پر ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی تعداد 16 بتائی ہے، لیکن بعض آزاد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اصل اعداد و شمار اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔
نیویارک ٹائمز کے مطابق، سرکاری ریکارڈ میں ایران کے ساتھ جھڑپوں میں 400 سے زائد امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا گیا ہے، تاہم حالیہ ہفتوں میں زخمیوں کی تعداد سے متعلق تازہ معلومات جاری کرنے کا سلسلہ بھی روک دیا گیا ہے۔
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