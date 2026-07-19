جوزف عون واشنگٹن روانہ، ٹرمپ سے ملاقات ایجنڈے میں شامل

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کے صدر جوزف عون اپنی اہلیہ نعمت عون کے ہمراہ آج صبح بیروت سے واشنگٹن روانہ ہو گئے۔
لبنانی ایوانِ صدر کے مطابق، جوزف عون اپنے دورے کے دوران وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، جبکہ امریکہ کے متعدد حکام کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے۔
رپورٹ کے مطابق، ان ملاقاتوں میں لبنان کی تازہ صورتحال، جنگ بندی کو مستحکم کرنے کے طریقوں، امن و سلامتی کی بحالی، لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی فوج کے انخلا اور پورے ملک میں لبنانی حکومت کی عمل داری کو مضبوط بنانے جیسے امور زیرِ بحث آئیں گے۔
اسی دوران لبنانی اخبار الاخبار نے ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ لبنان کے مذاکراتی وفد کے سربراہ سیمون کرم مذاکراتی عمل پر تنقید کے باعث اپنے عہدے سے مستعفی ہونے پر غور کر رہے ہیں۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ لبنان، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان طے شدہ مجوزہ فوجی آن لائن اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ معاہدوں پر عمل درآمد کے طریقہ کار اور جنوبی علاقوں میں لبنانی فوج کی تعیناتی کے حوالے سے بنیادی اختلافات کو قرار دیا گیا ہے۔
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