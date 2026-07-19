  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. مغربی ایشیا

صور کے عوام نے "شرمناک معاہدہ" مسترد کر دیا، جنوبی لبنان مزاحمت کے راستے پر ثابت قدم

19 جولائی 2026 - 15:34
News ID: 1842206
صور کے عوام نے "شرمناک معاہدہ" مسترد کر دیا، جنوبی لبنان مزاحمت کے راستے پر ثابت قدم

لبنان کے جنوبی شہر صور کے شہریوں نے بعض سیاسی معاہدوں سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کے درمیان اعلان کیا ہے کہ وہ کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کریں گے جو لبنان کے مفادات اور مزاحمت کے اصولوں کے خلاف ہو، اور جنوبی لبنان کے عوام اپنے وطن کے دفاع اور مزاحمت کے راستے پر قائم رہیں گے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کے جنوبی شہر صور کے شہریوں نے ایسے کسی بھی معاہدے کو مسترد کر دیا جسے ان کے بقول لبنان کے قومی مفادات اور مزاحمت کے مقاصد کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔

شرکاء نے کہا کہ جنوبی لبنان کے عوام شدید دباؤ، جنگ اور وسیع تباہی کے باوجود اپنے مؤقف سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ان کے مطابق مزاحمت اس خطے کے عوام کی شناخت اور ثقافت کا حصہ ہے، اس لیے کوئی بھی ایسا معاہدہ جو عوام کی خواہشات اور مفادات سے متصادم ہو، عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکتا۔

انہوں نے صہیونی رژیم کی جارحیت کے خلاف جنوبی لبنان کے عوام کی مزاحمتی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے اس راستے کی مسلسل حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔

شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسا ہر معاہدہ جو صہیونی رژیم کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے یا لبنان کے حقوق سے دستبرداری کا باعث بنے، جنوبی لبنان کے عوام کو ہرگز قبول نہیں ہوگا۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قبضے کے خلاف مزاحمت اور لبنان کی قومی خودمختاری کا تحفظ آج بھی جنوبی لبنان کے عوام کی اولین ترجیح ہے۔

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha