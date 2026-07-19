صور کے عوام نے "شرمناک معاہدہ" مسترد کر دیا، جنوبی لبنان مزاحمت کے راستے پر ثابت قدم

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کے جنوبی شہر صور کے شہریوں نے ایسے کسی بھی معاہدے کو مسترد کر دیا جسے ان کے بقول لبنان کے قومی مفادات اور مزاحمت کے مقاصد کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔
شرکاء نے کہا کہ جنوبی لبنان کے عوام شدید دباؤ، جنگ اور وسیع تباہی کے باوجود اپنے مؤقف سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ان کے مطابق مزاحمت اس خطے کے عوام کی شناخت اور ثقافت کا حصہ ہے، اس لیے کوئی بھی ایسا معاہدہ جو عوام کی خواہشات اور مفادات سے متصادم ہو، عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکتا۔
انہوں نے صہیونی رژیم کی جارحیت کے خلاف جنوبی لبنان کے عوام کی مزاحمتی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے اس راستے کی مسلسل حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔
شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسا ہر معاہدہ جو صہیونی رژیم کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے یا لبنان کے حقوق سے دستبرداری کا باعث بنے، جنوبی لبنان کے عوام کو ہرگز قبول نہیں ہوگا۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قبضے کے خلاف مزاحمت اور لبنان کی قومی خودمختاری کا تحفظ آج بھی جنوبی لبنان کے عوام کی اولین ترجیح ہے۔
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