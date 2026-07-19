اسپین کے غزہ اور ایران سے متعلق مؤقف پر اسرائیلی قیادت نے ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹینا کی حمایت کا اعلان کیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، 2026 فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین اور ارجنٹینا کے درمیان ہونے والے مقابلے سے قبل اسرائیلی وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت اس میچ میں ارجنٹینا کی حمایت کرے گی۔
رپورٹ کے مطابق، نیتن یاہو نے ارجنٹینا کے صدر خاویر میلی سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا: "آپ ہمارے حقیقی دوست ہیں، ہم کل کے میچ میں آپ اور ارجنٹینا کی حمایت کریں گے اور آپ کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔"
اس کے جواب میں ارجنٹینا کے صدر نے کہا کہ اسرائیلی وزیرِاعظم ہمیشہ ان کے ملک کے حامی رہے ہیں اور انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ بھی ارجنٹینا کی قومی ٹیم کی حمایت کر رہے ہیں۔
اسرائیلی وزیرِاعظم کے دفتر کی جانب سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی، جس میں نیتن یاہو اسرائیل میں ارجنٹینا کے سفیر کے ساتھ فٹبال کھیلتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ملاقات کے اختتام پر سفیر نے انہیں ارجنٹینا کی قومی ٹیم کی جرسی بھی پیش کی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام کی جانب سے ارجنٹینا کی حمایت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسپین نے غزہ کی جنگ اور ایران سے متعلق ایسے مؤقف اختیار کیے ہیں جنہیں اسرائیل اپنی پالیسیوں کے خلاف قرار دیتا ہے۔ نیتن یاہو اس سے قبل بھی ارجنٹینا کے صدر کے ساتھ قریبی تعلقات اور فٹبالر لیونل میسی سے اپنی دلچسپی کو ارجنٹینا کی حمایت کی وجوہات قرار دے چکے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے بعد بھی اسرائیل کے متعدد حکام، جن میں قومی سلامتی کے وزیر ایتامار بن گویر، وزیرِ خزانہ بتسلئیل اسموتریچ اور وزیرِ خارجہ گدعون ساعر شامل ہیں، ارجنٹینا کی کامیابی کی حمایت اور فائنل تک رسائی پر مبارک باد کا اظہار کر چکے تھے۔
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