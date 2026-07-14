اردن میں امریکی فضائی اڈے پر میزائل حملہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،میڈیا رپورٹس کے مطابق اردن میں متعدد زور دار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ اطلاعات ہیں کہ ملک میں موجود ایک امریکی فوجی تنصیب کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق مشرقی اردن میں واقع موفق السلطی فضائی اڈے کے اطراف شدید دھماکے ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد علاقے میں موجود امریکی فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا تاکہ آنے والے میزائلوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔
بعد ازاں اردن کی مسلح افواج نے تصدیق کی کہ چار میزائل اردن کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے فوج کے حوالے سے یہ معلومات نشر کیں، تاہم حملے سے ہونے والے ممکنہ نقصانات یا جانی نقصان کی تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں۔
بعد میں ایران نے سرکاری طور پر اعلان کیا کہ اردن میں ایک ایسے فضائی اڈے کو، جہاں امریکی فوجی تعینات ہیں، بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔
اس واقعے کے بعد خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور ممکنہ ردِعمل پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے، جبکہ مزید سرکاری تفصیلات سامنے آنے کا انتظار ہے۔
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