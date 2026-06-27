امامِ شہید کی تشییع کے ثقافتی پروگراموں کے لیے ہم آہنگی اجلاس منعقد

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جامعۃ الزہراء (س) کی معاون برائے تبلیغ و ثقافتی امور، محترمہ معصومہ شریفی نے بتایا کہ جامعۃ الزہراء (س) کے "بلاغ مبین" کی خواتین کمیٹی کے زیر اہتمام امامِ شہید کی تشییع کی ثقافتی سرگرمیوں کے سلسلے میں ہم خیال اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے اجلاسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اس اجلاس میں گورنر ہاؤس کے محکمۂ امورِ خواتین کی ڈائریکٹر جنرل، گورنر ہاؤس کے سماجی و ثقافتی امور کے ڈائریکٹر، مجلسِ شہر قم کی رکن محترمہ نیازمند، میونسپل کارپوریشن کے ثقافتی، سماجی اور اسپورٹس ادارے کی ذمہ داران، نیز صوبے کے مختلف ثقافتی اداروں اور سماجی کارکنوں نے شرکت کی۔
معصومہ شریفی نے ماہِ محرم کی آمد، حضرت امام حسینؑ اور ان کے باوفا شہداء کی عزاداری کے ایام پر تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہر قم کو امامِ شہید کی تشییع کی میزبانی کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے جامعۃ الزہراء (س) کی قومی اور صوبائی سطح پر جاری تبلیغی و ثقافتی سرگرمیوں اور دستیاب صلاحیتوں سے بھی شرکاء کو آگاہ کیا۔
اجلاس کے دوران امامِ شہید کی تشییع کے پروگراموں سے متعلق مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ شرکاء نے خواتین اور دیگر صوبوں سے آنے والے مہمانوں کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا اور تقریب کے بہتر انعقاد کے لیے متعدد تجاویز کی منظوری دی۔
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