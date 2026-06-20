محرم کے عزاداری جلوس میں شرکت پر بحرینی ریاست نے تین کمسن بچوں کو گرفتار کرلیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، آل خلیفہ حکومت سے وابستہ سکیورٹی اہلکاروں نے بحرین کے علاقے سنابس میں تین کمسن بچوں کو من مانی کارروائی کرتے ہوئے حراست میں لے لیا۔ بتایا گیا ہے کہ ان بچوں کو محرم کے عزاداری پروگرام میں شرکت کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔
بحرین کی قیدیوں کے امور سے متعلق کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ مذکورہ تینوں بچوں کو ابوصیبع کے علاقے میں منعقد ہونے والے ایک عزاداری جلوس میں شرکت کے بعد گرفتار کیا گیا۔
ادارے کے مطابق بچوں کی گرفتاری اس بات کی عکاس ہے کہ سکیورٹی ادارے بچوں کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ان قانونی و بین الاقوامی تحفظات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو کم عمر افراد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ گرفتاریاں آزادیٔ عقیدہ اور مذہبی شعائر کی ادائیگی کے حق پر بھی کھلا حملہ ہیں، جنہیں انسانی اور قانونی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق آل خلیفہ حکومت ہر سال سکیورٹی اور انتظامی پابندیوں کے ذریعے مجالس اور عزاداری کے مراسم کو محدود کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے لیے عموماً سکیورٹی خدشات یا ضابطوں کی خلاف ورزی جیسے جواز پیش کیے جاتے ہیں۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کو نشانہ بنانا بحرینی حکومت کو درپیش سیاسی اور سکیورٹی چیلنجز کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ ناقدین کے مطابق حکومت پُرامن مذہبی اور روایتی عزاداری تقریبات کو بھی اپنے لیے خطرہ تصور کرتی ہے اور بازدارانہ و سکیورٹی اقدامات کے ذریعے مخالف آوازوں کو محدود کرنے اور امتیازی پالیسیوں کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔
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