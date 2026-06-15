ایران کی طاقت اور کامیابی امام حسینؑ کے مکتب کی پیروی کا نتیجہ ہے:چیف جسٹس

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے چیف جسٹس غلامحسین محسنی اژهای، ایران کی عدلیہ کے سربراہ، نے کہا ہے کہ ایران کی طاقت، استقامت اور حالیہ جنگ میں کامیابی امام حسینؑ کے مکتب کی پیروی کا نتیجہ ہے۔
اپنے سوشل میڈیا پیغام میں انہوں نے محرم الحرام کی آمد پر کہا کہ اس سال کا محرم خاص طور پر غمگین ہے کیونکہ یہ پہلا محرم ہے جس میں وہ اپنے "شہید امام" کی موجودگی سے محروم ہیں۔
محسنی اژهای نے کہا کہ ایرانی قوم نے امام حسینؑ کے عزت و عظمت سے بھرپور مکتب کی پیروی کرتے ہوئے تیسری مسلط کردہ جنگ میں بھی، گزشتہ دو جنگوں کی طرح، حملہ آوروں کو شکست سے دوچار کیا۔
انہوں نے کہا دنیا کو جان لینا چاہیے کہ ایرانی قوم کی طاقت کا بنیادی سرچشمہ مکتبِ حسینؑ ہے۔ اگر ہم میدانِ جنگ میں دشمن پر غالب آئے تو یہ حسینؑ کے مکتب کا فیض ہے، اور اگر سفارت کاری میں عزت و وقار کے ساتھ کامیاب ہوئے تو یہ بھی مکتبِ حسینؑ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امام حسینؑ کا نام آزادی پسند انسانوں کے اتحاد، استقامت اور عظمت کی علامت ہے، اور ایرانی قوم حسینی پرچم تلے پہلے سے زیادہ متحد، مضبوط اور یک آواز ہے۔
اپنے پیغام کے اختتام پر انہوں نے عہد کیا کہ وہ امام حسینؑ کے راستے پر قائم رہیں گے اور قربانی و وفاداری کے جذبے کو ترک نہیں کریں گے۔
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