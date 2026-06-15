پارلیمنٹ پاکستان میں ایرانی سفیر کی شرکت؛ ایران اور پاکستان کا امن و استحکام کے لیے مشترکہ مؤقف

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم منگل کے روز قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی دعوت پر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہوئے، جہاں ان کا حکومتی وزرا، اراکینِ پارلیمنٹ اور سیاسی شخصیات نے خیرمقدم کیا۔
سفیر ایران نے اجلاس سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی سے علیحدہ ملاقات بھی کی، جس میں انہوں نے خطے میں کشیدگی میں کمی، مذاکراتی عمل کی پیش رفت اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔
اس موقع پر پاکستان کے متعدد وزرا نے ایران اور اس کے عوام کو حالیہ پیش رفت اور "جنگ کے خاتمے" کے معاہدے پر مبارکباد بھی پیش کی۔
قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایرانی سفیر کی موجودگی کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام نے حالیہ بحران میں غیر معمولی استقامت اور مزاحمت کا مظاہرہ کیا ہے اور آج ایران ایک مضبوط حیثیت کے ساتھ اس مرحلے سے باہر آیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کے خلاف غیر منصفانہ دباؤ اور اقدامات کا خاتمہ کیا جائے اور عالمی برادری کو احترام اور باہمی تعاون پر مبنی پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔
اپوزیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے رکن سردار محمد لطیف نے بھی ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام ایران کی مزاحمت اور استقامت کی حمایت کرتے ہیں۔
انہوں نے شہریوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین کے احترام اور انسانی جانوں کے تحفظ پر زور دیا۔
یہ اجلاس ایک ایسے ماحول میں منعقد ہوا جس میں حکومتی اور اپوزیشن دونوں جانب سے علاقائی امن، استحکام اور ایران کی عوامی مزاحمت کے احترام پر مشترکہ مؤقف سامنے آیا۔
سیاسی مبصرین کے مطابق پاکستانی پارلیمنٹ میں ایرانی سفیر کی موجودگی دونوں ممالک کے قریبی تعلقات اور خطے میں کشیدگی میں کمی کے نئے مرحلے کی علامت ہے۔
آپ کا تبصرہ