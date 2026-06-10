61 فیصد اسرائیلی دوبارہ نتن یاہو کی امیدواری کے مخالف

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایک نئے سروے سے معلوم ہوا ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں اکثریت، آئندہ کنیسٹ انتخابات میں اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کی دوبارہ امیدواری کے خلاف ہے، جبکہ ان کی جماعت لیکود نے آئندہ انتخابات میں ان کی شرکت پر زور دیا ہے۔
اسرائیل ڈیموکریسی انسٹی ٹیوٹ کے سروے کے مطابق مجموعی طور پر 61 فیصد جواب دہندگان کا خیال ہے کہ نتن یاہو کو آئندہ کنیسٹ انتخابات میں امیدوار نہیں بننا چاہیے، جبکہ 35 فیصد نے ان کی امیدواری کی حمایت کی۔ یہ سروے 31 مئی سے 5 جون 2026 کے درمیان کیا گیا، جس میں 603 یہودی اور 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں مقیم 150 فلسطینیوں نے حصہ لیا۔
سروے کے نتائج کے مطابق 57 فیصد اسرائیلی یہودی نتن یاہو کی دوبارہ انتخابی دوڑ میں شمولیت کے مخالف ہیں، جبکہ 39.5 فیصد ان کے حامی ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں میں مخالفت کی شرح کہیں زیادہ رہی، جہاں 83 فیصد نے ان کی امیدواری کی مخالفت کی، جبکہ صرف 11 فیصد نے حمایت کا اظہار کیا۔
نتائج سے دائیں بازو کے حلقوں میں بھی اختلافات نمایاں ہوئے ہیں۔ اگرچہ دائیں بازو کے بیشتر ووٹرز نتن یاہو کی حمایت کرتے ہیں، تاہم اعتدال پسند اور بائیں بازو کے سیاسی دھڑوں میں ان کے سیاسی کردار کے تسلسل کی مخالفت وسیع پیمانے پر پائی جاتی ہے۔
سروے کے ایک اور حصے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اسرائیلیوں کے اعتماد میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ جواب دہندگان کی نصف سے زیادہ تعداد نے موجودہ حالات میں ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کو اسرائیل کے سکیورٹی مفادات کے مطابق قرار نہیں دیا۔
اس کے باوجود لیکود پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ نتن یاہو آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گے، اور پارٹی کو یقین ہے کہ وہ ایک بار پھر کامیابی حاصل کریں گے۔
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