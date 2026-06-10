اردوغان: صہیونیوں کے ’’وعدہ شدہ سرزمین‘‘ کے خواب کو حقیقت نہیں بننے دیں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، رجب طیب اردوغان نے خطے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شام اور لبنان پر اسرائیلی حملے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ براہِ راست ترکیہ کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ خطے کے ممالک کی بارہا تنبیہ کے باوجود اسرائیل لبنان سے انخلا کے لیے تیار نہیں اور وہاں اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔
ترک صدر کے مطابق اسرائیلی اقدامات نے پورے خطے میں عدم استحکام کو بڑھا دیا ہے اور یہ رژیم اب عالمی امن و استحکام کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔
اردوغان نے کہا کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران شام اور لبنان میں اسرائیلی حملوں کی شدت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث ترکیہ کے اندر بھی سکیورٹی خدشات بڑھ رہے ہیں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ انقرہ ایسے کسی بھی منصوبے یا مہم جوئی کے خلاف ہے جو ان کے بقول "صہیونی قتل و غارت کے نیٹ ورک" کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ترتیب دی جا رہی ہو۔
ترک صدر نے مزید کہا کہ ترکیہ نام نہاد ’’وعدہ شدہ سرزمین‘‘ کے منصوبے سے وابستہ اہداف سے بخوبی آگاہ ہے اور اللہ کے فضل سے ایسے عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔
اردوغان نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ ترکیہ کی سلامتی صرف اس کی جغرافیائی سرحدوں تک محدود نہیں۔ ان کے بقول، ترکیہ کی سلامتی کا آغاز صرف ہاتائے سے نہیں بلکہ حلب، دمشق اور بیروت سے بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ترکیہ خطے کے برادر ممالک پر کوئی نئی حقیقت مسلط نہیں ہونے دے گا اور ان ممالک کے خلاف ہونے والی جارحیت پر خاموش تماشائی نہیں بنے گا۔
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