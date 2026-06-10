جوزف عون: سرپرستی اور بیرونی مداخلت کا دور گزر چکا، مذاکرات منطقی انجام تک جاری رکھوں گا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جوزف عون نے صدارتی محل قصر بعبدا میں علاقے "کسروان الفتوح" کے بلدیاتی نمائندوں اور مقامی کونسلوں کے ارکان کے وفد سے ملاقات کے دوران کہا کہ واشنگٹن میں جاری مذاکرات کا بنیادی مقصد لبنان میں ریاستی اداروں کے مکمل کردار کی بحالی اور قومی حاکمیت کا استحکام ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ لبنان کو کسی بھی غیر ملکی طاقت کے زیر اثر یا اس کا تابع نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے بقول، کوئی بیرونی فریق لبنانی عوام کی جگہ مذاکرات کرنے یا ان کی جانب سے فیصلے کرنے کا حق نہیں رکھتا۔
جوزف عون نے کہا کہ جنگوں کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور نقصانات کی صورت میں نکلتا ہے، اسی لیے انہوں نے سفارت کاری اور مذاکرات کا راستہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مذاکرات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور وہ اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔
لبنانی صدر نے خلیجی ممالک، یورپی ممالک اور دیگر دوست ریاستوں کی مالی اور ترقیاتی امداد کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ انسانی اور اقتصادی مدد قابل قبول ہے، تاہم لبنان کے داخلی معاملات میں کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ لبنان اپنی قومی پالیسیوں کو دوسرے ممالک کے مفادات کے تابع نہیں بنائے گا اور ملکی خودمختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں جوزف عون نے اندرونی چیلنجز اور انتظامی اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے منصوبے پر بھی روشنی ڈالی، جو جنگی حالات کے باعث مؤخر ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جمع ہونے والے مسائل بدانتظامی، بدعنوانی اور مسلسل جنگوں کا نتیجہ ہیں، جن کے حل کے لیے وقت درکار ہے۔
صدر لبنان نے مقامی حکام پر زور دیا کہ وہ اپنے علاقوں میں عوامی خدمات کی فراہمی جاری رکھیں اور اس بات کا یقین دلایا کہ ریاستی اداروں کو مضبوط بنانے اور حکومتی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کوششیں پوری سنجیدگی کے ساتھ جاری رہیں گی۔
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