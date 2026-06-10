اردوغان: اسرائیل پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، رجب طیب اردوغان نے بدھ کے روز اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل اپنی کارروائیوں کے باعث علاقائی حدود سے آگے بڑھ چکا ہے اور اب پوری دنیا کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیلی اقدامات کو روکنا تمام ممالک کی مشترکہ انسانی ذمہ داری ہے اور تاریخ کے المناک سانحات کی تکرار کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔
ترک صدر نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں اور طاقت کے استعمال کے نتائج صرف مشرقِ وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری انسانیت کو اس کی قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔
اردوغان نے کہا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عدم استحکام کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ بحران مزید نہ پھیلے اور امن و سلامتی کو درپیش خطرات کا سدباب کیا جا سکے۔
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