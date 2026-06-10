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اردوغان: اسرائیل پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے

10 جون 2026 - 17:59
News ID: 1825471
اردوغان: اسرائیل پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے

ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رژیم تمام حدیں پار کر چکی ہے اور اب صرف مشرقِ وسطیٰ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی اقدامات کو روکنے کو عالمی برادری کی مشترکہ انسانی ذمہ داری قرار دیا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، رجب طیب اردوغان نے بدھ کے روز اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل اپنی کارروائیوں کے باعث علاقائی حدود سے آگے بڑھ چکا ہے اور اب پوری دنیا کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔

انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیلی اقدامات کو روکنا تمام ممالک کی مشترکہ انسانی ذمہ داری ہے اور تاریخ کے المناک سانحات کی تکرار کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔

ترک صدر نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں اور طاقت کے استعمال کے نتائج صرف مشرقِ وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری انسانیت کو اس کی قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔

اردوغان نے کہا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عدم استحکام کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ بحران مزید نہ پھیلے اور امن و سلامتی کو درپیش خطرات کا سدباب کیا جا سکے۔

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