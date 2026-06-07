ایرانی اسپیکر محمد قالیباف: جہاں عوام کا ہاتھ کھلا ہو، بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، محمد باقر قالیباف نے رضاکار (جہادی) گروہوں کی امدادی سرگرمیوں پر خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجربہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ جہاں عوام کو کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے وہاں بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔
قالیباف نے رضاکار گروہوں کے نام اپنے پیغام میں لکھا:
"بسمہ تعالیٰ
ان دنوں کے تجربات نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں عوام کا ہاتھ کھلا ہو وہاں بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تیسری مسلط کردہ جنگ کے دوران جب دشمن نے شہروں پر میزائل حملوں سے عوام کی زندگی متاثر کی، تو رضاکار گروہ دوبارہ میدان میں اتر آئے اور تمام متاثرہ شہریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقے یا ذوق سے ہو۔
میں ان عظیم دلوں اور محنتی ہاتھوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ثابت کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اصل طاقت یہی عوام اور ان کی جہادی روح میں ہے۔"
رپورٹ کے مطابق، محمد باقر قالیباف کو اس سے قبل رضاکار گروہوں کی سرگرمیوں سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے یہ پیغام جاری کیا۔
آپ کا تبصرہ