عراقی پارلیمنٹ کا دوٹوک مؤقف؛ حشد الشعبی ایک سرکاری سکیورٹی ادارہ ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی پارلیمنٹ کے رکن ابوتراب التمیمی نے زور دے کر کہا ہے کہ حشد الشعبی عراق کا ایک باضابطہ اور سرکاری سکیورٹی ادارہ ہے، جو ملکی سکیورٹی ڈھانچے کے تحت اپنی ذمہ داریاں انجام دیتا ہے اور مسلح افواج کے کمانڈر اِن چیف کے احکامات کا پابند ہے۔
انہوں نے اتوار کے روز اپنے بیان میں کہا کہ حشد الشعبی ایک قانونی اور آئینی ادارہ ہے جو اپنے تمام فرائض عراقی قوانین اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی نگرانی میں انجام دیتا ہے۔
ابوتراب التمیمی نے کہا کہ بعض ذرائع ابلاغ اور معاند عناصر حشد الشعبی کے قومی کردار کو کمزور دکھانے اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور داعش کے دہشت گرد گروہوں کے خاتمے میں حشد الشعبی کے مجاہدین کی قربانیاں عراق کی سکیورٹی کامیابیوں کا ایک اہم باب ہیں، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
عراقی رکن پارلیمنٹ نے واضح کیا کہ حشد الشعبی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی تمام کوششیں اس ادارے کے مقام، کردار اور عراق و عراقی عوام کے دفاع کے لیے دی گئی عظیم قربانیوں کو ہرگز متاثر نہیں کر سکتیں۔
انہوں نے عراقی سکیورٹی اداروں کی حمایت اور ان کی کامیابیوں کے تحفظ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
