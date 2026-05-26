صہیونی افواج کی پیش قدمی کے راستے میں حزب اللہ کی شدید گھات؛ مرکاوا ٹینک اور اسرائیلی بکتر بند گاڑیاں تباہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حزب اللہ نے اپنے مسلسل جاری بیانات میں اعلان کیا ہے کہ منگل 26 مئی 2026 کی صبح سے مزاحمتی مجاہدین نے اسرائیلی فوج کے ایک مشترکہ دستے کے ساتھ براہِ راست جھڑپ کی، جو شدید فضائی اور توپخانے کی کوریج میں قصبہ «زوطر شرقی» کی جانب پیش قدمی کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی محاذوں پر جاری اس شدید معرکے میں مزاحمت نے میزائلوں، توپخانے اور خودکش ڈرونز کے ذریعے دشمن کی پیش قدمی کا راستہ روک دیا اور اسے علاقے میں اپنے قدم جمانے سے محروم کر دیا۔
جھڑپوں کے دوران مزاحمت کے ڈرون یونٹ نے «ابابیل» خودکش ڈرونز کے ذریعے ایک جدید «مرکاوا» ٹینک، ایک فوجی «ہَمر» گاڑی، ایک بکتر بند D9 بلڈوزر اور اسرائیلی فوج کی مواصلاتی سازوسامان لے جانے والی ایک گاڑی کو زوطر شرقی میں نہر کے قریب نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ حملے اس قدر شدید تھے کہ دشمن کی بکتر بند گاڑیاں فوری طور پر آگ کی لپیٹ میں آ گئیں جبکہ ان کا لاجسٹک نظام مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا۔
بکتر بند گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ، دریا کی جانب جانے والے راستوں، زوطر شرقی کے آبی ذخیرے کے قریب اور «یحمر الشقیف» کے علاقوں میں اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں کے اجتماع پر بھی مسلسل راکٹ اور توپخانے سے حملے کیے گئے۔ اسلامی مزاحمت نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ کارروائیاں لبنان کے عوام کے دفاع اور حالیہ اسرائیلی حملوں میں شہریوں کی شہادت کے جواب میں انجام دی جا رہی ہیں، جبکہ مزاحمتی مجاہدین سرحدی پٹی میں اسرائیلی فوج کی ہر قسم کی دراندازی اور جارحیت کا مقابلہ جاری رکھیں گے۔
