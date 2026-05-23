قابض قوتیں جنگ بندی معاہدے کی شرائط پر عمل نہیں کر رہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،حازم قاسم، حماس کے ترجمان نے آج ہفتے کے روز کہا کہ غزہ کی پٹی میں ہونے والے جرائم، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں اور صورتحال میں اضافہ، جو گزشتہ رات رہائشی گھروں پر بمباری اور شہریوں کی نقل مکانی پر منتج ہوا، واضح طور پر ان معاہدوں اور سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہے جو ثالثوں کی نگرانی میں طے پائے تھے۔
حماس کے ترجمان نے مزید کہا کہ ان معاہدوں میں قابض فوج کے انخلاء اور نئی زمینی حقیقت مسلط نہ کرنے کی شقیں شامل تھیں، لیکن قابض قوتیں مسلسل بمباری، تباہی اور رہائشی علاقوں کی جانب پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کا مقصد محاصرے اور فلسطینی عوام پر دباؤ کو مزید سخت کرنا ہے۔
حازم قاسم نے کہا کہ یہ اقدامات صرف وقتی خلاف ورزیاں نہیں بلکہ ایک منظم جارحیت ہیں، جو ثالثی کوششوں اور ضمانتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے دو ملین سے زائد فلسطینیوں کے خلاف محاصرے، بھوک اور قتل کی پالیسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔
انہوں نے ثالث ممالک اور شرم الشیخ معاہدے اور نام نہاد “امن کونسل” میں شامل فریقین سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ان سنگین خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں اور قابض فریق کو اپنے وعدوں کی پاسداری اور جارحیت سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں۔
رپورٹس کے مطابق، صیہونی فضائیہ نے آج صبح غزہ پر حملوں کے تسلسل میں وسطی غزہ میں واقع نصیرات کیمپ کے رہائشی علاقوں کو شدید بمباری کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں اور بنیادی ڈھانچے کو بھاری نقصان پہنچا۔
