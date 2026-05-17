بحرین میں 44 شیعہ علماء لاپتہ، تنہائی کی کوٹھڑیوں میں قید

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،بحرین میں آل خلیفہ حکومت کی جانب سے 44 سے زائد سینئر شیعہ علماء اور روحانی شخصیات کی گرفتاری کے بعد ان کی حالت اور مقام کے بارے میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق بحرینی حکام نے ان علماء کو تنہائی کی کوٹھڑیوں میں منتقل کر دیا ہے جبکہ ان کے اہل خانہ اور دنیا سے رابطہ مکمل طور پر منقطع کر دیا گیا ہے۔ ایک ہفتے سے ان شخصیات کے بارے میں کوئی معلومات سامنے نہیں آ سکیں۔
رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بحرینی پولیس نے صرف چند خاندانوں سے رابطہ کر کے کپڑوں کا مطالبہ کیا، جبکہ اکثریت ایسے افراد کی ہے جنہیں بنیادی ضروریات تک فراہم نہیں کی گئیں اور وہ مکمل تنہائی میں رکھے گئے ہیں۔
دوسری جانب بحرین کے مختلف علاقوں میں عوامی احتجاج اور سرگرمیاں جاری ہیں جہاں شیعہ برادری اور علماء کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔
انسانی حقوق کے حلقوں نے اس اقدام کو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔
آپ کا تبصرہ