حزب اللہ کا صہیونی فوج کو منہ توڑ جواب ، ایک دن میں 20 کارروائیاں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کی مزاحمتی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک ہی دن میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر 20 مختلف کارروائیاں کیں، جو مسلسل جارحیت اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کی گئیں۔
مزاحمتی تنظیم کے آپریشنل مرکز کے مطابق یہ کارروائیاں جنوبی لبنان میں دیہات پر حملوں، عام شہریوں کو نشانہ بنانے اور گھروں کی تباہی کے ردعمل میں کی گئیں۔
رپورٹ کے مطابق کارروائیوں کا بڑا حصہ خودکش چھوٹے ڈرون طیاروں کے ذریعے کیا گیا، جنہوں نے صہیونی فوج کے اہلکاروں کے اجتماع کو متعدد مراحل میں نشانہ بنایا۔
مزاحمتی فورسز نے صہیونی فوجی ساز و سامان کو بھی نشانہ بنایا، جس میں ایک جدید ٹینک، دو بھاری فوجی بلڈوزر، ایک بکتر بند گاڑی اور متعدد لاجسٹک گاڑیاں شامل تھیں۔
مزید بتایا گیا کہ مختلف علاقوں میں راکٹ اور توپ خانے کی فائرنگ کے ذریعے فوجی مراکز اور کمانڈ پوائنٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک نیا قائم کردہ فوجی ہیڈکوارٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔
بیان کے مطابق مزاحمتی فضائی دفاعی یونٹ نے صہیونی ڈرون کو بھی نشانہ بنا کر اسے واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا۔
آخر میں کہا گیا کہ یہ کارروائیاں لبنان کے دفاع اور عوام کے تحفظ کے لیے کی گئی ہیں، اور کسی بھی جارحیت کا سخت اور پشیمان کن جواب دیا جائے گا۔
