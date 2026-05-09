سید عمار حکیم کا عراق میں شایستہ حکومت کی تشکیل اور علاقائی تعلقات مضبوط بنانے پر زور

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،عراق میں حکومت سازی کے عمل کے دوران "جریان الحکمت ملی" کے رہنما سید عمار حکیم نے زور دیا ہے کہ ملک میں ایک شایستہ اور باصلاحیت حکومت تشکیل دی جائے جو موجودہ نازک صورتحال میں ریاستی اداروں کو مؤثر انداز میں چلا سکے۔
انہوں نے یہ بات نامزد وزیر اعظم علی فالح الزیدی سے ملاقات کے دوران کہی، جہاں دونوں رہنماؤں نے نئی حکومت کی تشکیل سے متعلق پیش رفت اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
سید عمار حکیم نے اس بات پر زور دیا کہ آئینی اور قانونی وقت کی پابندی کرتے ہوئے ایسی حکومت قائم کی جائے جس میں اہل اور باصلاحیت وزراء شامل ہوں، جو عراق کو درپیش معاشی اور انتظامی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔
انہوں نے موجودہ دور کو عراق کی تاریخ کا حساس مرحلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔
حکیم نے معیشت کو متنوع بنانے پر بھی زور دیا، خصوصاً تیل پر انحصار کم کرنے کے لیے صنعت، زراعت، سیاحت، سرمایہ کاری اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں کو فعال بنانے کی ضرورت پر بات کی۔ ان کے مطابق بیوروکریسی میں اصلاحات کے بغیر ترقی کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔
انہوں نے عراق کے علاقائی اور عالمی تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ شراکت داری اور تعلقات کو فروغ دے کر ملک کے مفادات کو بہتر طور پر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔
سید عمار حکیم نے مزید کہا کہ نئی حکومت کو پارلیمنٹ، عدلیہ اور مقامی حکومتوں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ صوبائی سطح پر عوام کو بہتر خدمات فراہم کی جا سکیں اور ریاستی اداروں پر عوام کا اعتماد بحال ہو۔
