عراقچی اور پاکستانی وزیر خارجہ کے درمیان علاقائی صورتحال پر تبادلۂ خیال

7 مئی 2026 - 18:14
News ID: 1811150
مآخذ: ابنا
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،سید عباس عراقچی نے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو میں خطے کی تازہ صورتحال اور جاری پیش رفت پر تبادلۂ خیال کیا۔

دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں استحکام کے لیے بات چیت اور سفارت کاری کا تسلسل ضروری ہے اور تنازعات کو بڑھنے سے روکنا چاہیے۔

گفتگو میں اس امر پر بھی اتفاق کیا گیا کہ علاقائی ممالک کے درمیان تعمیری تعاون کو فروغ دیا جائے تاکہ امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔

فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ کشیدگی میں کمی اور مسائل کے پرامن حل کے لیے مسلسل رابطہ اور مشاورت ناگزیر ہے۔
 

