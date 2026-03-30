اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بحریہ کے کمانڈر علیرضا تنگسیری کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے سپاہ کی بحری قوت کو نمایاں طور پر مضبوط بنایا۔
اپنے تعزیتی پیغام میں صدر نے کہا کہ شہید تنگسیری، جو تنگستان کے بہادر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کو خلیج فارس کے پانیوں میں ایک مضبوط دفاعی قوت میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے مطابق، وہ دشمنوں کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بن چکے تھے، اسی لیے انہیں نشانہ بنایا گیا۔
مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ شہادت ایران کے بہادر سپاہیوں کے لیے باعثِ فخر ہے اور ان کی قربانیوں سے ملک کی خودمختاری، عزت اور مزاحمت کا پرچم مزید بلند ہوتا ہے۔
انہوں نے اپنے پیغام میں رہبرِ انقلاب، افواج کے اہلکاروں، اور ایرانی عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے بلند درجات اور اہلِ خانہ کے لیے صبر کی دعا بھی کی۔
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