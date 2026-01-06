دانمارک کی وزیرِ اعظم: واشنگٹن کا گرینلینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کا خواب نیٹو کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وزیرِ اعظم دانمارک متہ فردریکسن نے ٹی وی چینل TV2 کو بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ گرینلینڈ چاہتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اگر واشنگٹن کسی دوسرے ملک پر فوجی حملہ کرے تو نیٹو کا اتحاد اور جنگِ عظیم دوم کے بعد قائم عالمی سکیورٹی متاثر ہو سکتی ہے۔
فردریکسن نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے گرینلینڈ پر کنٹرول کا مطالبہ عالمی سکیورٹی اور اتحادی ممالک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
یہ بیان امریکی حکام کی حالیہ سرگرمیوں اور نیکولاس مادورو، صدر ونزوئلا کے اغوا کے بعد سامنے آیا ہے۔ مادورو نے نیویارک میں اپنی سماعت کے دوران امریکہ کے الزامات، جن میں دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ شامل ہیں، مسترد کر دیے۔
آپ کا تبصرہ