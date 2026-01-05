ٹرمپ نے ہندوستان کو دی دھمکی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت سے روسی تیل کی خریداری پر سخت موقف اپنایا ہے۔ انہوں نے بھارت پر ٹیرف میں اضافہ کی دھمکی دی ہے۔ امریکی صدر نے وزیراعظم نریندر مودی کی بھی تعریف کی لیکن ٹیرف بڑھانے کی بات کہی۔
روسی تیل کی درآمدات پر ہندوستان کی جانب سے کسی طرح کا تعاون نہیں ملنے کی وجہ سے ٹرمپ نے یہ ریمارکس ایک عوامی خطاب کے دوران کیے۔ روس سے ہندوستان کی تیل کی درآمد کے بارے میں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، "وہ مجھے خوش کرنا چاہتے تھے۔ دراصل، پی ایم مودی بہت اچھے آدمی ہیں۔ وہ اچھے آدمی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ میں خوش نہیں ہوں، مجھے خوش کرنا ضروری ہے۔ وہ کاروبار کرتے ہیں، اور ہم بہت جلد ان پر محصولات بڑھا سکتے ہیں۔"
اس سے قبل ٹرمپ نے بھارت سے بارہا کہا ہے کہ وہ روس سے تیل درآمد نہ کرے۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان صرف امریکہ سے تیل درآمد کرے۔ گزشتہ اگست میں، امریکی صدر نے روس سے تیل درآمد کرنے کی واحد وجہ کے طور پر 2025 میں ہندوستان پر محصولات کو دوگنا کرکے 50 فیصد کرنے کا حوالہ دیا۔ نئے سال کے موقع پر ٹرمپ کے بیان کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ اب روس سے تیل درآمد نہیں کریں گے۔
اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ہندوستان نے ٹرمپ کے اس دعوے کو صاف طور پر مسترد کردیا کہ امریکی صدر ٹرمپ اور پی ایم مودی کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی ہے۔
